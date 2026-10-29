Oshkosh Corporation Bottom Line Falls In Q3

(RTTNews) - Oshkosh Corporation (OSK) announced a profit for third quarter that Drops, from last year

The company's earnings came in at $138.4 million, or $2.22 per share. This compares with $196.2 million, or $3.04 per share, last year.

Excluding items, Oshkosh Corporation reported adjusted earnings of $150.1 million or $2.41 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 5.7% to $2.841 billion from $2.688 billion last year.

Oshkosh Corporation earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $138.4 Mln. vs. $196.2 Mln. last year. -EPS: $2.22 vs. $3.04 last year. -Revenue: $2.841 Bln vs. $2.688 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 8.50 To $ 9.50 Full year revenue guidance: $ 11.0 B