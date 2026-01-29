Oshkosh Truck Aktie
WKN: 870494 / ISIN: US6882392011
|
29.01.2026 13:31:53
Oshkosh Corporation Bottom Line Falls In Q4
(RTTNews) - Oshkosh Corporation (OSK) revealed a profit for fourth quarter that Drops, from last year
The company's bottom line totaled $133.8 million, or $2.10 per share. This compares with $153.1 million, or $2.33 per share, last year.
Excluding items, Oshkosh Corporation reported adjusted earnings of $144.3 million or $2.26 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 3.5% to $2.688 billion from $2.598 billion last year.
Oshkosh Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $133.8 Mln. vs. $153.1 Mln. last year. -EPS: $2.10 vs. $2.33 last year. -Revenue: $2.688 Bln vs. $2.598 Bln last year.
