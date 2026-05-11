Oshkosh Truck: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Oshkosh Truck gab am 08.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,68 USD. Im Vorjahresviertel hatte Oshkosh Truck 1,72 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,31 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,32 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at