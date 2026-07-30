Oshkosh Truck: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Oshkosh Truck hat am 28.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,92 USD gegenüber 3,16 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 2,92 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,73 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at