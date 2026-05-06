OSI Systems stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

OSI Systems hat am 04.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,40 USD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat OSI Systems mit einem Umsatz von insgesamt 453,3 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 444,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 2,00 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at