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28.05.2026 16:08:14

Osim founder Ron Sim drops claims against Trek 2000, sells 7.3% stake to Azure Capital

With a reduced holding of 2%, he will cease to be a substantial shareholderWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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