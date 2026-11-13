Osisko Development präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Osisko Development hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei -0,19 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,800 CAD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 338,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 19,4 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at