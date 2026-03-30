30.03.2026 06:31:29

Osisko Development: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Osisko Development hat am 27.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 0,24 CAD gegenüber -0,130 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Osisko Development hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,950 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,920 CAD je Aktie gewesen.

Osisko Development hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 35,48 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 678,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 4,56 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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