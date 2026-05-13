Osisko Development: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Osisko Development hat am 11.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Osisko Development hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,19 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,270 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at