06.03.2026 06:31:28
Osisko Metals: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Osisko Metals hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,080 CAD je Aktie für das Gesamtjahr vermeldet. Im Jahr zuvor hatte Osisko Metals ebenfalls 0,080 CAD je Aktie eingebüßt.
Redaktion finanzen.at
