OSK: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

OSK veröffentlichte am 27.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,05 MYR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei OSK ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,050 MYR in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat OSK im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,16 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 460,6 Millionen MYR. Im Vorjahresviertel waren 450,9 Millionen MYR in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,190 MYR beziffert. Im Vorjahr hatten 0,170 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 1,90 Milliarden MYR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte OSK einen Umsatz von 1,68 Milliarden MYR eingefahren.

