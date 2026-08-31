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31.08.2026 06:31:29
OSK öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
OSK hat am 28.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
OSK hat ein EPS von 0,05 MYR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,050 MYR auf dem gleichen Niveau gelegen.
Auf der Umsatzseite standen 572,3 Millionen MYR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 520,5 Millionen MYR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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