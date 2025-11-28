OSK stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

OSK äußerte sich am 27.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,05 MYR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,040 MYR erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat OSK im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 505,4 Millionen MYR. Im Vorjahresviertel waren 488,0 Millionen MYR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at