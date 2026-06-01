OSK: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

OSK hat am 29.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,04 MYR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,040 MYR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat OSK 442,9 Millionen MYR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 414,2 Millionen MYR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at