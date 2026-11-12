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12.11.2026 06:31:28
Osotspa öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Osotspa hat sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,31 THB, nach 0,230 THB im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,60 Milliarden THB generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,74 Milliarden THB ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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