Osotspa präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Osotspa hat am 14.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 0,23 THB. Im letzten Jahr hatte Osotspa einen Gewinn von -0,120 THB je Aktie eingefahren.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,27 Prozent zurück. Hier wurden 5,60 Milliarden THB gegenüber 6,04 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at