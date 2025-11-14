|
14.11.2025 06:31:28
Osotspa präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Osotspa hat am 14.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
In Sachen EPS wurden 0,23 THB je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Osotspa -0,120 THB je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5,60 Milliarden THB. Im Vorjahreszeitraum waren 6,04 Milliarden THB in den Büchern gestanden.
