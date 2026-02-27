Osotspa: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Osotspa ließ sich am 25.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Osotspa die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,23 THB beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,190 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Osotspa mit einem Umsatz von insgesamt 6,32 Milliarden THB abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,42 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren, um 1,60 Prozent verringert.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 1,22 THB. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,550 THB je Aktie vermeldet.

Osotspa hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 25,56 Milliarden THB abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 27,07 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at