Osotspa: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Osotspa präsentierte in der am 25.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es stand ein EPS von 0,23 THB je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Osotspa noch ein Gewinn pro Aktie von 0,190 THB in den Büchern gestanden.

Osotspa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,32 Milliarden THB abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,42 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren.

In Sachen EPS wurden 1,22 THB je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Osotspa 0,550 THB je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 25,56 Milliarden THB – eine Minderung um 5,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 27,07 Milliarden THB eingefahren.

Redaktion finanzen.at