Osotspa stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Osotspa hat am 11.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,09 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,070 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,50 Prozent zurück. Hier wurden 172,6 Millionen USD gegenüber 173,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at