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12.11.2026 06:31:28
Osotspa: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Osotspa stellte am 11.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,31 THB. Im Vorjahresviertel waren 0,230 THB je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 5,74 Milliarden THB beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,60 Milliarden THB umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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