OSR: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

OSR hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei -0,05 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,100 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 17,46 Prozent auf 0,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 0,6 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at