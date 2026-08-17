OSR: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

OSR hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

OSR hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,02 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,020 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 71,93 Prozent auf 0,3 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at