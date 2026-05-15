OSR zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

OSR hat am 13.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

OSR vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,09 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,040 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat OSR im vergangenen Quartal 0,5 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 36,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte OSR 0,8 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at