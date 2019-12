OSRAM-Aktie legt zweistellig zu: ams gelingt mehrheitliche Übernahme von OSRAM

Der Lichtkonzern OSRAM kommt in österreichische Hände.

Der deutlich kleinere Sensor- und Chiphersteller ams brachte im zweiten Anlauf sein Übernahmeangebot durch und schaffte die selbst gesteckte Mindestannahmeschwelle von 55 Prozent.

Der OSRAM-Vorstand will nun mit der Führungsspitze von ams den Weg zu einem globalen Technologieführer für Sensoriklösungen und Photonik gemeinsam abstecken. Gemeinsam und im Dialog mit den Gewerkschaften und Arbeitnehmervertretern würden die Vorstände beider Unternehmen nun einen "tragfähigen Integrationsfahrplan auf Augenhöhe" vorbereiten, versprach OSRAM.

Das Unternehmen stellte zudem fest, dass für die OSRAM-Aktionäre, die 41 Euro je Aktie erhalten, ein Kursaufschlag von 42 Prozent seit Beginn des Verfahrens zu Buche stehe.

Ein Erfolg der Österreicher war bis zum Schluss unsicher gewesen, nachdem zuletzt Hedgefonds im großen Stil OSRAM-Aktien an der Börse aufgekauft hatten. Insidern zufolge kontrollierten sie zuletzt rund 40 Prozent der Anteile. ams-CEO Alexander Everke und OSRAM-Chef Olaf Berlien waren in den vergangenen Tagen extra nach London und New York gereist, um die Fonds davon zu überzeugen, wenigstens einen Teil der von ihnen gehaltenen OSRAM-Aktien noch anzudienen.

Das endgültige Ergebnis des Angebots, das noch bis zum 9. Dezember läuft, will ams am 10. Dezember bekanntgegeben. Anschließend laufe eine weitere Annahmefrist vom 11. bis 24. Dezember, 24.00 Uhr MEZ.

Im nächsten Schritt sind nun die ams-Aktionäre an der Reihe. Sie müssen auf einer Hauptversammlung, die laut ams für Januar geplant ist, den Weg für eine Kapitalerhöhung freimachen, mit der die Übernahme teilweise finanziert werden soll. Es wird noch eine Weile dauern, bis die milliardenschwere Transaktion über die Bühne ist. Bis zum Sommer 2020 dürfte es laut OSRAM dauern, bis die Zustimmung aller relevanten Aufsichtsbehörden vorliege. In der zweiten Jahreshälfte 2020 könnten dann die erforderlichen Schritte für eine Zusammenführung der beiden Konzerne angegangen werden.

OSRAM-Aktien schnellen hoch

Die Aktien von OSRAM sind am Montag hochgeschnellt nach der im zweiten Anlauf gelungenen Übernahme durch ams. Im XETRA-HAndel verteuern sie sich aktuell um 13,53 Prozent auf 43,71 Euro. Damit sind die Papiere mehr wert als die vom österreichischen Halbleiterhersteller gebotenen 41 Euro.

Es sei alles andere als klar gewesen, dass ams dieses Mal erfolgreich sein würde, sagte ein Händler. Wer bei OSRAM anderes erwartet und auf fallende Kurse gesetzt habe, sehe sich nun unter Druck.

Mehr als 55 Prozent der Aktionäre des MDAX-Konzerns haben laut AMS das Übernahmeangebot angenommen. Die beim OSRAM-Management zunächst nicht willkommenen Österreicher haben damit ihre selbst gesetzte Schwelle erreicht.

FRANKFURT (Dow Jones) / (awp international)