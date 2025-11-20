OSRAM Licht: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

OSRAM Licht präsentierte in der am 18.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das OSRAM Licht ein Ergebnis je Aktie von 0,130 USD vermeldet.

OSRAM Licht hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 996,8 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 967,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at