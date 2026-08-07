OSRAM Licht: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

OSRAM Licht hat am 04.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,71 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat OSRAM Licht im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,55 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 936,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 878,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at