OSRAM Licht vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

OSRAM Licht hat am 10.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,12 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,310 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,02 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 940,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,740 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -4,290 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,75 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 3,71 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at