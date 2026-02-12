|
12.02.2026 06:31:29
OSRAM Licht vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
OSRAM Licht hat am 10.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,12 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,310 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,02 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 940,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,740 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -4,290 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,75 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 3,71 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: ATX tiefrot -- DAX stabil -- Wall Street wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nimmt Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street tritt auf der Stelle. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.