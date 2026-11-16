OSRAM Licht vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

OSRAM Licht hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,85 USD gegenüber -0,160 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 953,8 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 996,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at