OssDsign Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

OssDsign Registered präsentierte in der am 04.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,10 SEK ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei OssDsign Registered ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,100 SEK in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 44,0 Millionen SEK gegenüber 35,7 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

