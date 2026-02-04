04.02.2026 06:31:28

OssDsign Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

OssDsign Registered lud am 03.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei -0,20 SEK. Ein Jahr zuvor waren -0,100 SEK je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat OssDsign Registered 45,1 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 41,5 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

OssDsign Registered hat für das abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust je Aktie von 0,500 SEK vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,500 SEK je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Das vergangene Geschäftsjahr hat OssDsign Registered mit einem Umsatz von insgesamt 180,16 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 133,94 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 34,51 Prozent gesteigert.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 0,367 SEK prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 181,46 Millionen SEK erwartet.

