OssDsign Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

OssDsign Registered stellte am 06.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,10 SEK je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte OssDsign Registered ebenfalls 0,100 SEK je Aktie eingebüßt.

OssDsign Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 36,9 Millionen SEK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 17,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 44,5 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at