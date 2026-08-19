OssDsign Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

OssDsign Registered hat am 18.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,10 SEK. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,100 SEK je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat OssDsign Registered 37,8 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 18,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 46,5 Millionen SEK umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at