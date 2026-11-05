OssDsign Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

OssDsign Registered hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,10 SEK erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,100 SEK je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat OssDsign Registered 35,7 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 18,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 44,0 Millionen SEK umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at