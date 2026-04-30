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30.04.2026 06:31:29
Ossur hf mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Ossur hf hat am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 DKK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,200 DKK erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 1,48 Milliarden DKK – das entspricht einem Zuwachs von 3,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,44 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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