Ossur hf (spons ADRs): Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Ossur hf (spons ADRs) hat am 21.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,07 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Ossur hf (spons ADRs) ein EPS von 0,050 USD je Aktie vermeldet.

Ossur hf (spons ADRs) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 258,2 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 236,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at