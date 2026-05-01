Ossur hf (spons ADRs): So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Ossur hf (spons ADRs) präsentierte in der am 28.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Mit einem EPS von 0,03 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Ossur hf (spons ADRs) mit 0,030 USD je Aktie genauso viel verdiente.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ossur hf (spons ADRs) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 235,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 204,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at