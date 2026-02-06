Ossur hf (spons ADRs) veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Ossur hf (spons ADRs) veröffentlichte am 03.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,040 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 254,4 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 224,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,200 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Ossur hf (spons ADRs) ein EPS von 0,160 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 855,14 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 932,24 Millionen USD ausgewiesen.

