05.02.2026 06:31:28
Ossur hf stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Ossur hf stellte am 03.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS belief sich auf 0,37 DKK gegenüber 0,310 DKK je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite standen 1,65 Milliarden DKK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,57 Milliarden DKK umgesetzt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,30 DKK für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,12 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,18 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 6,14 Milliarden DKK, während im Vorjahr 5,89 Milliarden DKK ausgewiesen worden waren.
