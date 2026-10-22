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22.10.2026 06:31:29
Ossur hf vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Ossur hf hat sich am 20.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS belief sich auf 0,40 DKK gegenüber 0,380 DKK je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,62 Milliarden DKK – ein Plus von 7,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ossur hf 1,51 Milliarden DKK erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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