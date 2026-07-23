Ossur hf: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Ossur hf hat sich am 21.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,44 DKK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,330 DKK je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,66 Milliarden DKK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ossur hf einen Umsatz von 1,53 Milliarden DKK eingefahren.

Redaktion finanzen.at