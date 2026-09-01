Volkswagen Aktie

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WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

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01.09.2026 10:46:00

Ostdeutsche Automobilindustrie zwischen Tesla-Investitionen und VW-Krise

Tesla investiert, VW baut ab: An der Autoindustrie im Osten hängt eine Vielzahl an Jobs. Ein Kongress möchte herausfinden, wohin sich die Branche entwickelt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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