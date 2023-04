Ostdeutsche Solarbranche will sich vernetzen

HALLE (dpa-AFX) - Die ostdeutsche Solarbranche trifft sich an diesem Dienstag in Halle, um über die Gründung eines neuen Branchennetzwerks zu diskutieren. Es gebe in den einzelnen Bundesländern Beispiele von Unternehmen, die ihre Produktionskapazitäten derzeit wieder aufbauten, sagte ein Sprecher der Metropolregion Mitteldeutschland GmbH. Eine Vernetzung könne helfen, Forschung und Unternehmen näher zusammenzubringen und sich gemeinsam besser um Förderungen zu bemühen.

Sowohl in Deutschland als auch in der Europäischen Union gebe es Bestrebungen, die Solarbranche wieder stärker in den Fokus zu nehmen, um unabhängiger vom asiatischen Markt zu werden. Neben Unternehmen und Forschungseinrichtungen nehmen auch Vertreter der Länder Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen und Brandenburg an dem Treffen teil. Zuletzt hatte unter anderem der Solarhersteller Meyer Burger angekündigt, seine Produktion in Sachsen-Anhalt stark ausweiten zu wollen./sus/DP/zb