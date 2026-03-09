09.03.2026 08:51:39

Ostdeutsche Unternehmen sehen Politik des Bundes kritischer

DRESDEN (dpa-AFX) - Bei ostdeutschen Firmen schneidet die Wirtschaftspolitik der Bundesregierung laut einer Befragung des Dresdner Ifo Institutes schlechter ab als bei westdeutschen Unternehmen. Während sie dort im Schnitt eine Note von 4,14 bekommt, wird sie in Ostdeutschland mit 4,27 bewertet. "Deutlich mehr Unternehmen im Osten als im Westen geben der Regierung die Note 6. Baufirmen und Einzelhändler sind besonders kritisch", erklärte Joachim Ragnitz, stellvertretender Leiter des Institutes in Dresden.

13 Prozent der befragten ostdeutschen Firmen geben Bund eine 6

In der Befragung fiel die Bundesregierung bei 13 Prozent der ostdeutschen Unternehmen mit Note 6 glatt durch, während es im Westen nur 8 Prozent waren. Kritischer als ihre westdeutschen Pendants äußerten sich ostdeutsche Baufirmen und Einzelhändler - Durchschnittsnote 4,48 in der Baubranche und 4,46 im Einzelhandel - während es in anderen Branchen wie Großhandel, Industrie und Dienstleistungen kaum Unterschiede zwischen Ost und West gab, wie es weiter hieß.

Besonders schlechte Noten bei Sozial- und Rentenpolitik

"Die Bewertung der Regierungspolitik fiel in allen betrachteten Politikbereichen kritisch aus. Besonders schlecht schnitt die Sozial- und Rentenpolitik ab, die mit einer Gesamtnote von 4,62 bewertet wurde, was mit den Bewertungen aus Westdeutschland übereinstimmt", teilte das Institut mit. In der Finanzpolitik (Ost: 4,18, West: 4,00), Energie- und Klimapolitik (Ost: 4,32, West: 4,16) sowie Industriepolitik (Ost: 4,30, West: 4,11) sind Unterschiede zu sehen. "Die Ergebnisse zeigen, dass Reformen auf nahezu allen Feldern dringend erwartet werden", schlussfolgerte der Dresdner Ifo-Chef Marcel Thum./jos/DP/stk

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10
08.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 10: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen