30.10.2026 10:18:38

Ostdeutsche Wirtschaft bleibt optimistisch

DRESDEN (dpa-AFX) - Die ostdeutschen Unternehmen schauen nach Angaben des Dresdner Ifo-Instituts optimistischer in die Zukunft. Der Geschäftsklimaindex des Instituts stieg im Oktober auf 92,2 Punkte. Im September hatte er noch bei 91,2 Punkten gelegen. Damit stieg der Wert den sechsten Monat in Folge an.

Die befragten Unternehmen schätzten demnach ihre aktuelle Geschäftslage geringfügig besser ein als im Vormonat. Zu den Erwartungen äußerten sie sich aber deutlich optimistischer.

Vor allem im Handel verbesserte sich das Geschäftsklima demnach merklich. Etwas besser als im Vormonat entwickelte sich der Wert auch im verarbeitenden Gewerbe und im Dienstleistungssektor. Im Bauhauptgewerbe hingegen kühlte sich das Geschäftsklima im Oktober etwas ab.

Der Ifo-Geschäftsklimaindex für Ostdeutschland beruht auf rund 1.700 Meldungen von Unternehmen aus Industrie, Dienstleistungssektor, Handel und Bauhauptgewerbe. Er gilt als wichtiger Frühindikator für die Konjunktur. Der Geschäftsklimaindex setzt sich sowohl aus Einschätzungen zur aktuellen Lage, als auch zu Geschäftserwartungen zusammen./dhu/DP/mis

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:42 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44
07:50 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
06:03 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
31.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
31.10.26 KW 44: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

KI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen