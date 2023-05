Osteuropas Börsen geben nach - Warschau und Moskau besonders schwach

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben am Dienstag mit klaren Kursverlusten geschlossen. Am deutlichsten ging es für den Warschauer Aktienmarkt abwärts, während die Budapester Börse vergleichsweise leicht nachgab.

Der polnische Wig-20 -Index rutschte um 1,72 Prozent auf 1946,38 Punkte nach unten. Der breiter gefasste WIG verlor 1,34 Prozent auf 63 820,35 Zähler. Aktien des Energieunternehmens PGE sanken um 4,4 Prozent. Bankwerte gaben ebenfalls nach: MBank fielen um 3,3 Prozent und PKO Bank Polska um 2,8 Prozent. Einziger Gewinner im WIG-20 waren die Papiere des Telekomunternehmens Orange Polska mit plus 0,6 Prozent.

Der tschechische PX (PX Prague Stock Exchange Index)-Index verlor 1,08 Prozent auf 1298,89 Punkte. Die kräftigsten Umsätze verbuchten CEZ (CEZ AS) und gaben letztlich 1,4 Prozent nach. Unter den Finanzwerten verloren Komercni Banka (Komercni Banka AS) 0,8 Prozent und Erste Group (Erste Group Bank) 0,7 Prozent.

Der ungarische BUX beendete den Tag mit einem moderaten Minus von 0,12 Prozent auf 47 515,68 Einheiten. Die Aktien des Pharmaherstellers Richter Gedeon (Chemical Works of Richter Gedeon) legten wie schon am Vortag kräftig zu. Sie gewannen 2,3 Prozent. OTP Bank (Orságos Takar És Ker BK ON) hingegen verloren 0,9 Prozent und die Ölaktien MOL büßten 1,1 Prozent ein.

An der Börse in Moskau schloss der russische RTS-Index (RTS) mit einem Minus von 1,56 Prozent auf 1047,60 Punkte./kat/spa/APA/ck/jha/