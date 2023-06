Osteuropas Börsen schließen überwiegend kräftig im Plus - Verluste in Moskau

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen Osteuropas haben am Freitag mit starken Gewinnen geschlossen und von der Beilegung des US-Schuldenstreits profitiert. Lediglich in Moskau wurden Verluste verbucht.

Am deutlichsten nach oben ging es in Warschau. Der polnische Aktienindex Wig-20 stieg um 3,69 Prozent auf 2018,09 Punkte. Der breiter gefasste Wig legte um 3,17 Prozent auf 65 654,39 Zähler zu. Die Aktien des Minenkonzerns KGHM stiegen um 5,4 Prozent.

Der tschechische PX-Index (PX Prague Stock Exchange Index) beendete den Tag mit einem Plus von 1,72 Prozent und 1315,58 Punkte. Angetrieben wurde der Index von den deutlichen Gewinnen der Stromversorger-Aktie CEZ (CEZ AS) sowie von Bankwerten. Die CEZ-Aktien legten bei hohem Volumen um 3,8 Prozent zu. Unter den Banken gewannen Komercni Banka (Komercni Banka AS) 2,6 Prozent, die Aktien der Erste Group (Erste Group Bank) stiegen um 1,1 Prozent.

Stark nach oben ging es auch in Budapest: Der BUX gewann 2,18 Prozent auf 47 869,61 Punkte. Hier zeigten sich die Aktien der OTP Bank (Orságos Takar És Ker BK ON) besonders stark mit plus 3,3 Prozent. Die Aktien des Ölkonzerns MOL gewannen 2,7 Prozent.

Gegen den Trend schwach zeigte sich indes die Börse in Moskau. Der russische RTS-Index (RTS) sank um 1,0 Prozent auf 1051,53 Zähler./mik/sto/APA/ck/stw