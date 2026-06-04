Ostrom Climate Solutions stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ostrom Climate Solutions hat sich am 01.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,01 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 CAD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Ostrom Climate Solutions im vergangenen Quartal 1,7 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 176,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ostrom Climate Solutions 0,6 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at