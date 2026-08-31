Ostrom Climate Solutions stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ostrom Climate Solutions hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Ostrom Climate Solutions ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 CAD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ostrom Climate Solutions in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 36,05 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0,6 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 0,9 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at