Oststeirische Binder+Co - Aufträge und Nachfrage auf gutem Niveau

Der oststeirische Spezialist für Aufbereitungs- und Recyclingtechnik, die Binder+Co AG in Gleisdorf, verzeichnete im ersten Halbjahr 2026 einen "Auftragseingang auf gutem durchschnittlichen Niveau", bei stabiler Nachfrage, hieß es am Dienstag beim Grazer Pressegespräch. Man fokussiere auf die Kernbranchen sowie Digitalisierung und Ausbau der Softwarekompetenz, so Vorstand Jörg Rosegger. Das operative EBT lag im ersten Halbjahr bei 4,2 Mio. Euro, höher als der Vorjahreswert.

"Wir fahren auf Sicht", beschrieb Rosegger die Lage. Man könne es auch so sagen: "Es ist wie beim Wandern. Wir haben genug Jause bis zum nächsten Gasthaus." Der Gesamtauftragseingang war mit 59,2 Mio. Euro um rund 15 Prozent unter dem Vorjahreswert. Der Auftragsstand habe sich laut Rosegger normalisiert. Mit 64,9 Mio. Euro sei er zwar etwa auf Jahresniveau gelegen, doch habe man aktuell keine Großprojekte, wenn auch kleinere Vorhaben und Maschinenverkäufe. Der Gruppenumsatz mit 59,5 Mio. Euro liege um 13 Prozent unter dem Vorjahreswert. Die Eigenkapitalquote liege bei rund 55 Prozent, die Bankverbindlichkeiten habe man deutlich reduziert.

Gestiegener Wettbewerbsdruck aus und in Asien

In der großen Gesamtlage ortete Rosegger hohe Energiekosten bei den Kunden, "Glashütten brauchen eben viel Energie". Dazu steige der Rohstoffbedarf, Sand, Erde, Schotter würden immer teurer, weil seltener. Und es sei schwieriger geworden, sowohl neue Lagerstätten zu erschließen als auch Reste zu deponieren. Das heiße, dass das Recycling in diesem Bereich an strategischer Bedeutung gewinne. Immerhin werden in der EU rund 2,2 Mrd. Tonnen an Abfall pro Jahr produziert, 38,4 Prozent davon seien Bau- und Abbruchabfälle. Herausfordernd sei auch der gestiegene Wettbewerbsdruck aus und in Asien. Aber: "Man darf nicht vor Ehrfurcht vor Mitbewerbern aus Asien erschrecken", so der Binder+Co-Chef selbstbewusst.

Metallschrott zähle jedenfalls zu den wachstumsstarken Wertstoffen, die Kreislaufwirtschaft werde zum Wirtschaftsmodell. Rosegger gab ein Beispiel: "Eine Tonne Glasscherben ersetzt 1,2 Tonnen Primärrohstoffe. Und wir mit unseren Maschinen holen die Störstoffe heraus." Alleine beim Aluminiumrecycling verzeichne man 95 Prozent Energieeinsparung im Vergleich zur Neuproduktion. Der Bauschutt sei der größte Abfallstrom in der EU mit ungenutztem Recyclingpotenzial bei Beton und Kies als wiedergewonnene Rohstoffe. Wichtig dafür sei ein ständiges Dranbleiben im Forschungsbereich, bei Binder+Co gelinge dies gut mit knapp 4 Mio. Euro Forschungsbudget, rund 5 Prozent des Umsatzes.

US-Niederlassung zahlt sich aus

Zufrieden sei man mit der US-Niederlassung im Raum Denver im Bundesstaat Colorado. "Die Zollanforderungen haben uns extrem beschäftigt, das möchte ich keinem Kunden zumuten", sagte Vorstand Mario Stockreiter. Ausgezahlt habe es sich, denn der Kunde rechne das der Binder+Co hoch an: In Texas habe man für die Southern Core Recycling eine Maschine zur Gewinnung von Metall aus einem Autoshredder geliefert. Die saubere Trennung von Alu und Kupfer ermögliche einen höheren Marktpreis. Diese Technologie gab es in den USA eben nicht, sagte Rosegger. Die KI nutze man dazu, um die Trennung durch die Maschine zu verbessern.

Der Mitarbeiterstand wuchs im ersten Halbjahr 2026 gering auf 416 (2025: 414). Am Hauptsitz in Gleisdorf habe man 260 Mitarbeiter plus 90 in der Binder+Co Statik. Weiters beschäftige man bei Produktionsspitzen 70 bis 100 Leiharbeiter. Allerdings sei es schon leichter gewesen, Fachkräfte zu bekommen. Man bilde 15 Lehrlinge pro Jahr aus, vier neue habe man in der Metalltechnik. Der Frauenanteil dabei sei leider bei null, sagte Stockreiter auf Journalistenfragen. Laut Vorstand Peter Gradwohl hätte man zuletzt zwar 50 weibliche "Schnupperer" gehabt, aber leider sei niemand davon hängengeblieben. Doch hätte man beim Frauenanteil im Konstruktionsbereich deutlich zugelegt, ergänzte Rosegger. Die Mitarbeiter gesamt zeigten sich sehr firmentreu, man habe eine Fluktuation von nur 2 Prozent.

pek/kor/fel

ISIN AT000BINDER3 WEB http://www.binder-co.at